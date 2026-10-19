Rodolfo Arruabarrena é o atual técnico do Boca Juniors - Alejandro Pagni / AFP

Rodolfo Arruabarrena é o atual técnico do Boca JuniorsAlejandro Pagni / AFP

Publicado 19/10/2026 23:01 | Atualizado 19/10/2026 23:06

Na véspera do duelo com o Vasco, que decidirá uma vaga na final da Sul-Americana, o técnico do Boca Juniors reforçou a obrigação de a equipe ter atuação melhor que no duelo de ida, quando foi derrotada por 1 a 0 em Buenos Aires . Além disso, deixou no ar a possibilidade do retorno do capitão Leandro Paredes, volante de seleção argentina, que se recupera de contusão.

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O jogador, de 32 anos, sofreu lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, no duelo contra o Instuto de Córdoba, pelo Campeonato Argentino, no dia 9 de outubro. Normalmente, a recuperação deste tipo de problema físico demora entre 4 e 6 semanas. No entanto, o volante foi relacionado e quer entrar em campo diante do Cruz-Maltino nesta terça-feira (20), apenas 11 dias depois.

"Leandro (Paredes) está trabalhando quase que no mesmo ritmo do grupo. Obviamente que os prazos não são os que pensávamos a princípio. (Ele) Está bem, vamos ver nas próximas horas que faltam como vamos nos montar. Ele quer jogar, mas há um risco. Veremos…", declarou Rodolfo Arruabarrena, técnico do Boca, em contato com a imprensa.

Além disso, o comandante antecipou que a equipe argentina não pretende pressionar desesperadamente no começo do jogo. Ele reforçou o foco no equilíbrio e na constância durante os 90 minutos, mas não deixou de afirmar que um gol no começo, para empatar o placar agregado, é o objetivo principal.

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"Temos de tratar de fazer um grande jogo. Haverá momentos para defender, para atacar… Não vamos sair na base da loucura no começo. A mensagem é tratar de começar ganhando, os jogadores já mostraram personalidade e sabem levar bem as partidas. Esperamos melhorar o que fizemos em casa", prosseguiu.

Em outro momento, mesmo que indiretamente, Arruabarrena citou a expulsão "boba" de Andrés Gómez no jogo de ida , em La Bombonera, como exemplo do que não espera de seus jogadores. Na fala, declarou que cartões por reclamações com a arbitragem dão "muita vantagem" ao adversário.

"Neste nível, entrar em provocações, gastar energia reclamando com os árbitros em situações absurdas que te provocam um (cartão) amarelo bobo ou expulsão, é dar muita vantagem", disse, antes de brincar: "Não vamos falar porque senão depois trazemos má sorte, e 'anulo mufa' (espanto a zica), como se diz".

Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Com a vitória magra na ida, qualquer empate leva o Cruz-Maltino à decisão. Em caso de igualdade no agregado, a disputa irá para os pênaltis.