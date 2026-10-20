Pedro Emanuel terá desfalque de Andrés Gómez para o dueloMatheus Lima / Vasco
Onde assistir
Como chega o Vasco
Provável escalação do Boca Juniors
Arbitragem
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
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Pedro Emanuel terá desfalque de Andrés Gómez para o dueloMatheus Lima / Vasco
Vasco x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
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