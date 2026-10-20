Pedro Emanuel terá desfalque de Andrés Gómez para o duelo - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel terá desfalque de Andrés Gómez para o dueloMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/10/2026 07:40

Onde assistir

O jogo terá transmissão na SBT (TV aberta), SBT Sports (YouTube) e Paramount+ (streaming).

Como chega o Vasco

A principal dúvida de Pedro Emanuel é na lateral direita. Paulo Henrique sofreu uma pancada na região da costela contra o São Paulo no último sábado (17) e não treinou na segunda-feira (19). Ele vai passar por uma bateria de exames horas antes do confronto com o Boca para saber se está apto a jogar.

Além disso, Andrés Gómez, uma das principais armas do time, tomou cartão vermelho na ida e está suspenso. Marino Hinestroza, que não foi relacionado para o jogo contra o clube paulista no fim de semana, desponta como um dos principais candidatos a assumir a vaga. Facundo Colidio não pode ser utilizado na Copa Sul-Americana pois disputou o torneio no início do ano por outro time, o River Plate.

Sendo assim, Pedro Emanuel deve mandar a campo o seguinte time: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson, Bruno Duarte e Hinestroza.

Provável escalação do Boca Juniors

O Boca Juniors deve contar com um jogador de peso para a decisão: o meia Leandro Paredes. Ele conseguiu se recuperar de uma lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, sofrida no duelo contra o Instuto de Córdoba, pelo Campeonato Argentino, no dia 9 de outubro, e deve atuar no sacrifício por alguns minutos.

Outro atleta que estava lesionado, mas voltará contra o Cruz-Maltino e provavelmente começará no banco, é o meia-atacante Alan Velasco. A última vez que entrou em campo foi na vitória contra o Unión de Santa Fé, quando o clube venceu por 3 a 0.

Portanto, o time do treinador Rodolfo Arruabarrena deve ser: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Battaglia (Paredes), Delgado; Velasco, Merentiel e Flores.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)