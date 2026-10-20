O Maracanã voltará a ser palco de episódio crucial na história do Vasco. Nesta terça-feira (20), diante do Boca Juniors, a equipe carioca defenderá vantagem de 1 a 0 construída na Argentina pelo sonho de voltar a uma final continental após 25 anos. No jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, lotado por cerca de 70 mil vascaínos e quase um século de memórias, o estádio pode ser um verdadeiro trunfo para o Cruz-Maltino em busca da classificação.
Depois de semanas turbulentas, em disputa judicial com o consórcio Fla-Flu, o Vasco enfim teve concedido o direito de enfrentar o Boca no Maracanã. Em seguida, rapidamente esgotou os ingressos, antecipando a expectativa de arquibancadas cheias no duelo decisivo. Para o clube carioca, o estádio será "essencial" na partida, o que justifica a insistência nos tribunais.
"O Maracanã é essencial em jogos de grande porte, para o clube lotar o estádio, sua torcida bater recordes de bilheteria e assim podermos honrar a nossa grandeza. Maracanã é patrimônio público e o Vasco tem tanto direito de estar ali quanto qualquer outro rival", afirma Paulo Pires, Vice-Presidente de história e responsabilidade social do Vasco.
Relação antiga com o Maracanã
Vasco e "Maraca" foram apresentados em 1950, ano da construção do estádio. Na época, foi combinado que o primeiro campeão carioca no novo palco poderia decidir qual parte da arquibancada sua torcida ocuparia desde então. Vitorioso com um 2 a 1 contra o América, em janeiro de 1951, o lendário Expresso da Vitória ergueu a taça e o Cruz-Maltino escolheu o setor sul.
Vale lembrar que esta parte do Maracanã está em disputa desde 2013, quando ele foi reinaugurado para a Copa do Mundo do ano seguinte e o Fluminense entrou em acordo com o consórcio de administração para ocupar a parte sul. Em todo caso, quando é mandante, como será nesta terça (20), o Vasco tem o setor como amuleto em momentos decisivos.
Nos anos seguintes, jogar no Maraca trouxe grandes alegrias ao Cruz-Maltino. Foi lá que a equipe conquistou três dos seus quatro títulos no Brasileiro: 1974, 1997 e 2000. Além disso, o palco sediou o jogo do retorno de Roberto Dinamite, com cinco gols sobre o Corinthians, em 1980. Sem contar o 3 a 1 contra o Manchester United, da Inglaterra, no Mundial de 2000. Ou ainda o "chocolate" por 5 a 1 sobre o Flamengo na Páscoa daquele ano.
fotogaleria
"A história do Vasco no Maracanã é repleta de momentos inesquecíveis que consolidaram o estádio como sua segunda casa", lembra Paulo Pires, dirigente do clube.
Chance de redenção
Em 2025, porém, o Vasco viveu capítulo agridoce de sua relação com o Maracanã. Após campanha heroica na Copa do Brasil, chegou na final contra o Corinthians e, diante de enorme festa da torcida, perdeu a taça no Rio. Assim, não conseguiu acabar com a seca de títulos nacionais.
No entanto, por mais dolorida que tenha sido, a derrota plantou a semente de esperança que tem empurrado o time neste promissor 2026. Novamente no Maraca, palco de 76 anos de recordações, o Cruz-Maltino tem a chance de se redimir contra o hexacampeão continental Boca Juniors, em busca de uma vaga na final da Sul-Americana. O duelo acontece nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.