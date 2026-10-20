Presidente do Vasco, Pedrinho - Marcelo Wance / Vasco

Presidente do Vasco, PedrinhoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 20/10/2026 13:06 | Atualizado 20/10/2026 13:38

Vasco, Pedrinho, não deve comparecer ao Maracanã nesta terça-feira (20) para acompanhar o confronto contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O dirigente foi diagnosticado com celulite facial, uma infecção bacteriana que afeta a pele do rosto, e deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O presidente do, Pedrinho, não deve comparecer ao Maracanã nesta terça-feira (20) para acompanhar o confronto contra o Boca Juniors, pela. O dirigente foi diagnosticado com celulite facial, uma infecção bacteriana que afeta a pele do rosto, e deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

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Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, Pedrinho está com o rosto inchado e recebe medicação sob cuidados médicos. A situação não é considerada grave, mas deve impedir a presença do mandatário no estádio durante o compromisso decisivo do Cruz-Maltino. Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, Pedrinho está com o rosto inchado e recebe medicação sob cuidados médicos. A situação não é considerada grave, mas deve impedir a presença do mandatário no estádio durante o compromisso decisivo do Cruz-Maltino.

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A celulite facial é uma infecção bacteriana que pode provocar inchaço, vermelhidão, sensação de calor e dor na área acometida. O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos. A celulite facial é uma infecção bacteriana que pode provocar inchaço, vermelhidão, sensação de calor e dor na área acometida. O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos.

Em agosto de 2024, o atacante David também foi diagnosticado com a infecção. Na ocasião, o jogador precisou ser internado para receber tratamento e foi afastado temporariamente das atividades da equipe.

Vasco encara o Boca Juniors no Maracanã



Sem a possível presença de Pedrinho nas arquibancadas, o Vasco enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta válido pela semifinal da Copa Sul-Americana.

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Após vencer por 1 a 0 na Bombonera, graças a Adson, o time comandado por Pedro Emanuel precisa apenas de um empate para garantir a vaga na final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis. A expectativa é de Maraca lotado, com público estimado em 70 mil torcedores após a venda de todos os ingressos. Após vencer por 1 a 0 na Bombonera, graças a Adson, o time comandado por Pedro Emanuel precisa apenas de um empate para garantir a vaga na final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis. A expectativa é de Maraca lotado, com público estimado em 70 mil torcedores após a venda de todos os ingressos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza