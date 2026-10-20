Sosa em ação no jogo de ida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires - Matheus Lima / Vasco

Sosa em ação no jogo de ida contra o Boca Juniors, em Buenos AiresMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/10/2026 18:37

Volante e uma das referências técnicas do Vasco, Sosa se rendeu à torcida antes de duelo decisivo com o Boca Juniors. Argentino afirmou que os vascaínos estão "em todo lugar", lealdade que o surpreendeu desde que chegou ao clube. Depois de vencer a ida da semifinal da Sul-Americana por 1 a 0 , em La Bombonera, o Cruz-Maltino conta com o Maracanã lotado como trunfo para conseguir um lugar na final.

"O que mais me surpreendeu, eu diria, é que a torcida está em todo lugar. Já fomos muitas vezes em partes diferentes do Brasil, a torcida está sempre, sempre estádio cheio e isso me pegou de surpresa. Sem contar a quantidade de gente que tem o Vasco por todo o Brasil", iniciou Sosa, em entrevista à "Paramount+".

Além disso, o argentino comentou sua identificação com a torcida. Ele relatou que, nestes primeiros três meses no Cruz-Maltino, a "conexão rápida" com os vascaínos foi importante na adaptação. Na fala, revelou que enxerga semelhanças entre o clube carioca e o Racing, sua antiga equipe, o que serviu de conforto no inicio.

"Me identifiquei muito pelo que é a torcida. Desde que eu cheguei, a gente teve uma conexão rápida, muito linda e isso também ajudou muito na minha adaptação aqui no clube. Mesmo estando há pouco tempo, ainda estou começando aqui, isso me ajudou muito. E também consigo perceber que há semelhanças entre o Vasco da Gama e o Racing, isso também me ajudou muito a estar aqui", completou.

Vascaínos prometem pressão e Maracanã lotado

Depois de ocuparem os quatro mil ingressos do setor visitante do estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na vitória magra do jogo de ida, os vascaínos prometem festa ainda maior no Maracanã. Para surpresa da imprensa argentina , a torcida cruz-maltina esgotou os ingressos disponibilizados para o duelo de volta. Com isso, a expectativa é de cerca de 70 mil pessoas no estádio.

A pressão já começou na madrugada de segunda (19) para esta terça-feira (20), quando tocedores do Vasco fizeram foguetório em frente ao hotel do Boca Juniors , na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a imprensa argentina, o incidente começou às 2h e se repetiu às 5h, ambos no horário de Brasília.

Que horas Vasco e Boca se enfrentam?

Vasco e Boca Juniors disputam o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (20), no Maracanã. Como o Cruz-Maltino defende vantagem mínima no agregado, qualquer empate significa uma vaga na final. Em caso de igualdade no agregado, a disputa irá para os pênaltis.