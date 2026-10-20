Caique, torcedor ilustre do Vasco, no MaracanãTheo Faria / Agência O DIA
Torcedores do Vasco mostram otimismo e creem em fim de ano perfeito
Cruz-Maltino enfrenta o Boca Juniors, nesta terça-feira (20), no Maracanã, pela semifinal da Sul-Americana, e busca vaga na decisão
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Volante do Manchester United contou que chegou de viagem durante a madrugada e acompanhou o duelo contra o Boca Juniors na Sul-Americana
Zagueiro do Vasco entra na mira de clube colombiano
Jogador, de 27 anos, tem contrato até o fim do ano e o Cruz-Maltino ainda não decidiu se irá exercer a opção de compra junto à equipe turca
Sosa exalta torcida do Vasco antes de decisão: 'Está em todo lugar'
Cruz-Maltino enfrenta o Boca Juniors, nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, por vaga na final da Sul-Americana
Torcedores do Vasco fazem foguetório em hotel do Boca Juniors
Segundo o jornal 'Olé', ação ocorreu por volta das 2h e voltou a acontecer às 5h, na véspera do confronto decisivo desta terça-feira (20)
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Presidente cruz-maltino está internado na Barra da Tijuca e recebe tratamento antes da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors
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