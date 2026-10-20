Andrey Santos com a camisa do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Andrey Santos com a camisa do VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 20/10/2026 19:42

Vasco Andrey Santos não deixa de acompanhar o clube que o revelou. Em entrevista à ESPN, o volante de 22 anos do Manchester United contou que assistiu ao duelo contra o Boca Juniors de madrugada, após chegar de viagem, apesar da diferença de fuso horário. Mesmo com a distância, o cria doAndrey Santos não deixa de acompanhar o clube que o revelou. Em entrevista à ESPN, o volante de 22 anos do Manchester United contou que assistiu ao duelo contra o Boca Juniors de madrugada, após chegar de viagem, apesar da diferença de fuso horário.

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“Sempre assisto (ao Vasco). Sei que é um pouco diferente o horário, mas tem o exemplo do jogo com o Boca Juniors. A gente jogou contra o Atlético de Madrid fora de casa e o horário não batia”, afirmou Andrey Santos

"O primeiro tempo eu estaria no avião, tinha feito as contas. Quando posou, eu coloquei no jogo, era umas 2h30, 3h da manhã daqui. Fui para casa assistindo ao jogo. Vascaíno sofre um pouco o coração, teve a expulsão do Andrés Gómez, mas deu tudo certo”, completou.

Como foi o jogo da ida entre Vasco e Boca Juniors?

O Vasco largou na frente por uma vaga na final da Sul-Americana. No jogo de ida, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0, na Bombonera, com gol de Adson. Porém, a situação quase saiu do controle após a expulsão de Andrés Gómez, aos 18 minutos da etapa final. O atacante colombiano recebeu cartão amarelo e, depois, foi expulso por reclamação.

O Boca Juniors tentou aproveitar a superioridade numérica, mas não evitou a derrota em casa. O time argentino pressionou e quase empatou o jogo aos 26 minutos. Após bela jogada de Flores, Ascacibar acertou a trave. Apesar da pressão, os argentinos não conseguiram converter as chances criadas em gols, e o Cruz-Maltino jogará em vantagem na volta.

Vasco a um passo na final

Sendo assim, o Vasco jogará pelo empate para garantir uma vaga na final. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição será nos pênaltis. O Cruz-Maltino recebe o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel terá as ausências de Andrés Gómez, suspenso, e Colidio, que não foi inscrito na competição por já ter defendido o River Plate.

Por outro lado, o Boca Juniors sonha com o retorno de Leandro Paredes, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. O meio-campista é um dos principais nomes do elenco, mas ainda não tem presença certa no duelo. Ele se machucou no empate por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. Na ocasião, precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo.

“Espero que dê tudo certo na segunda partida, que a gente vá para a final e, consequentemente, seja campeão", concluiu Andrey Santos.

Passagem de Andrey Santos no Vasco

Andrey Santos foi revelado pelo Vasco. Com a camisa do Cruz-Maltino, o volante disputou 49 jogos e marcou nove gols. Em janeiro de 2023, foi negociado com o Chelsea por 18 milhões de libras (cerca de R$ 115 milhões), mas logo foi emprestado ao Gigante da Colina até junho.



Depois de retornar, também passou por Nottingham Forest (ING) e Strasbourg (FRA) por empréstimo até se firmar nos Blues. Em julho de 2027, o volante foi anunciado como novo reforço do Manchester United, com contrato até 2031. Pelos Red Devils, na atual temporada, foram sete jogos e nenhuma participação em gols.