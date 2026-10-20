Carlos Cuesta em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Carlos Cuesta em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 20/10/2026 19:27

Com contrato com o Vasco somente até o fim da temporada, o zagueiro Carlos Cuesta, de 27 anos, está na mira de outras equipes para o ano que vem. De acordo com informações da imprensa colombiana, o Junior Barranquilla observa a situação do defensor bem de perto.

Cuesta pertence ao Galatasaray, da Turquia, e seu empréstimo com o Vasco tem opção de compra no valor de 5,75 milhões de euros (algo em torno de R$ 32,49 milhões). O Cruz-Maltino ainda avalia se irá exercer ou não.

Com a chegada de Pedro Emanuel, o colombiano perdeu sua condição de titular absoluto na defesa do Vasco. Com o Cruz-Maltino deseja exercer a opção de compra de atletas como Robert Renan e de Cuiabano, que são considerados peças fundamentais, a permanência de Custa na próxima temporada não é considerada certa.

O zagueiro chegou ao clube carioca no ano passado e se tornou peça importante na equipe de Fernando Diniz, que foi semifinalista da Copa do Brasil. Porém, a atual temporada, o Cruz-Maltino reforçou o elenco com outros jogadores para a defesa e com isso a titularidade de Cuesta deixou ser considerada um consenso.

O atleta não entra em campo desde o dia 12 de setembro, na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1. Cuesta sofreu uma lesão no quadril e ainda vem tratando a região. A previsão é de que ele poderia ficar à disposição, depois da paralisação da última Data Fifa, mas o defensor acabou não entrando em campo em nenhuma partida do Brasileiro e da Sul-Americana, nem ficou com opção no banco de reservas.

No total, Carlos Cuesta entrou em campo pelo Vasco em 48 partidas, anotou três gols e deu duas assistências. O contrato do zagueiro, de 27 anos, vai até o fim do ano. Ele já renovou o empréstimo com o Cruz-Maltino em uma oportunidade, e agora não cabe mais empréstimos.

O Vasco ainda tem algumas dúvidas sobre a formação do elenco para a próxima temporada. O Cruz-Maltino acredita que a classificação para a Libertadores, algo que pode acontecer via título da Sul-Americana, ou sendo finalista da Copa do Brasil, irá dar ao clube uma possibilidade de investir em um elenco mais forte em 2027.

O Junior Barranquilla já tem a sua participação garantida na edição do ano que vem, e entende a chegada de Carlos Cuesta como um fortalecimento importante para o grupo conseguir realizar uma boa campanha na principal competição de clubes da América do Sul.