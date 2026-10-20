Carlos Cuesta em treino do VascoMatheus Lima/Vasco
Zagueiro do Vasco entra na mira de clube colombiano
Jogador, de 27 anos, tem contrato até o fim do ano e o Cruz-Maltino ainda não decidiu se irá exercer a opção de compra junto à equipe turca
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Sosa exalta torcida do Vasco antes de decisão: 'Está em todo lugar'
Cruz-Maltino enfrenta o Boca Juniors, nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, por vaga na final da Sul-Americana
Torcedores do Vasco fazem foguetório em hotel do Boca Juniors
Segundo o jornal 'Olé', ação ocorreu por volta das 2h e voltou a acontecer às 5h, na véspera do confronto decisivo desta terça-feira (20)
Pedrinho é diagnosticado com celulite facial e não deve ir ao Maracanã
Presidente cruz-maltino está internado na Barra da Tijuca e recebe tratamento antes da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors
Antes terror, Boca Juniors vem de eliminações para brasileiros
Equipe argentina enfrenta o Vasco nesta terça-feira pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã
Vasco x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Após vencer na ida, Cruz-Maltino enfrenta um rival de peso no Maracanã lotado para chegar à sua primeira final continental em 26 anos
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