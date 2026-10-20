Vascaínos lotam lugar histórico na Gamboa para acompanhar semifinal

Além de lotar o Maracanã , a imensa torcida do Vasco se reuniu para assistir a semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (20), em diversos lugares do país. Um deles foi no Centro Cultural Candinho, na Gamboa, no Centro do Rio de Janeiro. O local é o berço histórico do Cruz-Maltino, fundado em 1898, e funciona como um espaço de memória, exposições e encontros dos torcedores. Dezenas de torcedores marcaram presença no local para acompanhar a partida decisiva.

"A festa aqui está sendo fantástica, primeira vez que trago minha esposa no local em que o Vasco realmente nasceu, estou feliz por viver isso com ela e com o Vasco. Isso de extrema importância porque você não só une o pessoal da comunidade mais pessoas de diversos lugares do Rio, eu vim lá do Valqueire pra cá pra assistir e viver o Vasco de verdade. Espero que venha um título esse ano e que a gente seja feliz com a classificação para final", disse o torcedor Martin Gonzalez.

O Cruz-Maltino deseja voltar a disputar uma final de competição continental depois de 26 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2000, quando o clube carioca decidiu e venceu a Mercosul diante do Palmeiras. Em uma possível final de Sul-Americana, o adversário deverá ser o Atlético-MG, que derrotou o Montevideo City, do Uruguai, por 3 a 0, no jogo de ida, e entra em campo nesta quarta-feira (21), em Belo Horizonte, às 19h (de Brasília).

"Uma emoção incrível, aqui é o berço do Vasco da Gama e poder viver esse momento é algo surreal, amanhã (quarta-feira) é meu aniversário e quero de presente a vitória do Vascão somos o verdadeiro time do povo, o time da virada. Vamos virar e ganhar a Copa do Brasil", afirmou Luan Almeida, que mora no Estácio.

O Vasco tenta chegar pela primeira vez à final da Sul-Americana, enquanto o Atlético-MG tenta voltar à decisão depois de ter perdido a competição para o Lanús no ano passado, na disputa por pênaltis. A partida irá acontecer no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Vasco tem histórico positivo contra argentinos

Aquele título há quase 26 anos, inclusive, fechou um período em que os vascaínos vivenciaram momentos importantes no cenário do continente. Foram duas conquistas históricas em três anos.



Além da Mercosul, o Vasco levantou o troféu da Libertadores em 1998. E para os mais supersticiosos, as duas campanhas tiveram uma equipe argentina superada na semifinal: River Plate.

Assim como em 2026 com o Boca Juniors, o Cruz-Maltino não perdeu em Buenos Aires. Em 2000 goleou por

4 a 1 e, em 1998, arrancou um empate em 1 a 1 com o gol de falta de Juninho Pernambucano que virou música da torcida.



E para avançar uma terceira vez, basta repetir o que fez nas duas campanhas anteriores: vencer no Rio por 1 a 0. Ou nem precisa de tanto, já que a vitória fora por 1 a 0 permite a vantagem do empate por qualquer placar para os vascaínos voltarem a curtir uma final continental após tantos anos difíceis.

"Este é um momento importante para o clube, para o grupo, e nós temos consciência disso. Olhamos com esperança ao que vem e acredito que o melhor está por vir", disse o técnico Pedro Emanuel.

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