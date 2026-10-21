Pedro Emanuel lamentou derrota do Vasco - AFP

Pedro Emanuel lamentou derrota do VascoAFP

Publicado 21/10/2026 01:04

O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, lamentou bastante a derrota para o Boca Juniors por 3 a 1 , que levou o Cruz-Maltino à eliminação na semifinal da Libertadores no Maracanã. O português saiu em defesa de Léo Jardim, que falhou no terceiro gol argentino, e destacou o papel positivo do goleiro no clube de São Januário.

"Quando nós chegamos a moral estava baixa, sequência de derrotas. Ainda bem que o nosso torcedor ficou desiludido quando estamos nessa semifinal com essa importância. Podem criticar os jogadores, mas sei que o erro individual pode ser superado com ajuda coletiva. Isso vamos ter que fazer. Sofremos um gol aos 88 minutos, em que Léo poderia fazer mais. Estamos aqui para apoiar. Já nos salvou muitas vezes. Não vou abandonar o Léo, e digo que é quem vai jogar no sábado. Isso faz parte do jogo. Protegemos uns aos outros. Ele é um grande profissional, um grande homem, um dos capitães da equipe, uma referencia que tem correspondido", afirmou.

Pedro Emanuel evitou fazer críticas a atuação do Vasco e exaltou a campanha da equipe na Sul-Americana, na Copa do Brasil, em que está na semifinal e a reação no Brasileiro, depois de um período grande na zona do rebaixamento.

"Eu acho que vocês começam a me conhecer. Não dou respostas emocionais, e sim racionais. Em razão da minha racionalidade, analisarei esse jogo de uma forma autocrítica. Mas temos muitos jogos ainda, muito trabalho pela frente. Levo dessa competição uma coisa que essa equipe conseguiu: quando chegamos há três meses, essa era uma competição desacreditada, descartada. E hoje essa equipe mostrou algo que deve deixar nossa torcida, nosso clube e a mim, principalmente, orgulhoso", disse.

Em relação ao confronto diante do Boca Juniors, Pedro Emanuel reforçou que não considerou o confronto diante dos argentino resolvido, depois da vitória em Buenos Aires, e destacou o histórico da equipe xeneize em competições continentais.

"Hoje enfrentamos o Boca, que tem muitas competições ganhas internacionalmente na América do Sul. O fato de termos ganhado na Bombonera não é nada. Chegamos a esse jogo com uma expectativa enorme, e compreendo a torcida, porque estávamos envolvidos nesse espírito. Tínhamos a expectativa que voltaríamos a uma final", explicou.

Mais de 66 mil torcedores compareceram ao Maracanã para assistir o duelo entre Vasco e Boca Juniors. Melhor para os argentinos, que celebraram a classificação para a final da Sul-Americana. Em uma noite em que quase nada deu certo, o Cruz-Maltino perdeu por 3 a 1 para a equipe de Buenos Aires e encerrou o sonho do título inédito da competição. O Vasco levou dois gols no primeiro tempo, reagiu na segunda etapa, mas uma falha incrível de Léo Jardim no fim, selou o destino dos cariocas na competição.



Eliminado da Sul-Americana, o Vasco volta a campo no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (24), o Cruz-Maltino irá receber o Corinthians, em São Januário. A partida irá acontecer às 18h30 (de Brasília) e é duelo direto na luta contra o rebaixamento.