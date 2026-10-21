Memes! Eliminação do Vasco para o Boca no Maracanã repercute na web

Torcedores rivais do Vasco se divertiram nas redes sociais após o Cruz-Maltino perder para o Boca Juniors por 3 a 1 , no Maracanã, na noite desta terça-feira (20) e ser eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana. As redes sociais foram inundadas com memes lembrando a disputa judicial do time para utilizar o estádio e brincando com a falha do goleiro Léo Jardim, nos últimos minutos. Confira!

Jogadores do Vasco se manifestam

Após a derrota para mais de 66 mil pessoas, jogadores do Gigante da Colina lamentaram a queda e destacaram a decepção em não conseguir levar o Vasco a uma decisão continental, algo que não acontece há 26 anos. Autor do único gol do time de Pedro Emanuel, Puma Rodríguez destacou, no entanto, que a equipe ainda disputa outras competições.

"Ficamos muito mal pelo que aconteceu. Fizemos um gol no segundo tempo e achamos que conseguiríamos fazer o segundo gol, mas acabamos levando o terceiro de uma forma que não esperávamos. Queríamos essa vitória para levar o Vasco para a final, algo que não acontece há muito tempo, mas agora temos outras competições, Copa do Brasil e Brasileiro, e precisamos estar atentos porque serão difíceis também", disse.

Já na avaliação de Thiago Mendes, o gol sofrido logo nos primeiros minutos do confronto impactou na concentração do time. "Quero pedir desculpas ao nosso torcedor, que compareceu ao estádio e que nos incentivou do começo ao fim. Levamos um gol logo aos quatro minutos, aquilo tirou nossa concentração. Depois, tentamos correr atrás e infelizmente não conseguimos. Queríamos dar alegria aos torcedores, e agora é levantar a cabeça e trabalhar porque temos outros compromissos", ressaltou.

A temporada segue

Conforme apontou Thiago Mendes, com a eliminação, o Vasco volta suas atenções às disputas do Campeonato Brasileiro, onde precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento, e a Copa do Brasil, em que é semifinalista e irá encarar o Palmeiras.

Na liga nacional, o clube de São Januário é o sétimo time que tem mais chances de cair à segunda divisão, conforme o portal 'Infobola', que apresentou cálculos do matemático Tristão Garcia. A equipe ainda disputa mais oito jogos até o fim da competição.

No momento, o Cruz-Maltino tem apenas três pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e somou apenas um ponto nos dois últimos jogos: o time de Pedro Emanuel empatou em casa com o Remo e foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbis. A situação só não piorou mais porque Grêmio e Internacional perderam na atual rodada.

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