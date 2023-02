A prefeita Marina Rocha e o vice-prefeito Natalício da Farmácia estiveram na inauguração desse novo espaço - Secom PMG - Divulgação

A prefeita Marina Rocha e o vice-prefeito Natalício da Farmácia estiveram na inauguração desse novo espaçoSecom PMG - Divulgação

Publicado 15/02/2023 07:16

Guapimirim - A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou o Serviço de Atendimento Domiciliar (Sad) na última segunda-feira (13/2). Uma equipe médica especializada irá à residência do paciente para tratar casos de média complexidade nos quais haja dificuldades de locomoção ou o enfermo esteja acamado.

O Sad tem uma sede física no bairro Bananal. Na frente do imóvel tem um letreiro com a inscrição “Melhor em Casa”.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita Marina Rocha, do vice-prefeito Natalício da Farmácia – que também é secretário Municipal de Saúde – e de profissionais do setor.

O Sad é a oficialização dessa modalidade de atendimento, embora em algumas ocasiões houvesse atendimento domiciliar em caso de necessidade, como na imunização contra o coronavírus em pessoas com comorbidades graves e com problemas de locomoção até um posto de saúde.