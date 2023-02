Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França / O DIA

Publicado 13/02/2023 15:03

Guapimirim – Um homem de 41 anos, identificado pelas iniciais L. D. P. – conhecido como “Charmosinho” –, foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por descumprir medida protetiva contra a ex-companheira. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) na última sexta-feira (10/2), em cumprimento de mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim.

“Charmosinho” chegou a ficar preso entre dezembro e janeiro passados, por ameaçar de morte a ex-mulher, de 49 anos, cujo nome será preservado.

Após sair da cadeia, no último dia 14 de janeiro, o réu foi à residência da ex-companheira e ameaçou matá-la. No dia 6 de fevereiro deste ano, o criminoso fez novas ameaças contra a vítima. Por duas vezes, ele descumpriu as medidas protetivas impostas pela Justiça.

Em 7 de fevereiro, no dia seguinte às ameaças, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decretou nova prisão preventiva de “Charmosinho”.

A então companheira se separou dele no ano de 2011, porque “Charmosinho” tinha agredido a vítima com dentadas, e essa não teria sido a primeira vez na época.

De acordo com as investigações, em 2017, a vítima chegou a denunciar que o ex-marido estaria fazendo um inferno na vida dela, com constantes ameaças de assassinato.

“Charmosinho” já respondeu a outros três processos judiciais nos anos de 2014, 2019 e 2021, todos por violência doméstica, contra uma ex-companheira.

A nova prisão do réu está fundamentada no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).