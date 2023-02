Marcelo Sardinha - Divulgação

Publicado 11/02/2023 21:55

Guapimirim – Um homem de 41 anos, identificado como Marcelo Silva Sardinha, foi preso Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com 663 pedras de crack na noite dessa sexta-feira (10/2). A captura foi feita numa ação integrada entre policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) e do Programa Estadual de Integração da Segurança (Proeis) e agentes da Guarda Civil Municipal.

A operação conjunta ocorreu nas proximidades do pórtico de Parada Modelo, uma das principais entradas para a área urbana do município, na RJ-122, via que liga Guapimirim a Cachoeiras de Macacu.

O criminoso estava num ônibus da linha 196C, da Viação Reginas, que faz o itinerário Central x Guapimirim, quando o veículo foi abordado. Ele deixou uma mochila no coletivo e fugiu, tendo sido cercado alguns metros após. Com o uso de um cão farejador chamado Fred, os agentes encontraram os entorpecentes dentro de uma mochila.

Marcelo Sardinha receberia R$ 300 se conseguisse entregar a droga a um traficante de vulgo 2K, chefe do narcotráfico no bairro de Citrolândia. Com a apreensão das pedras de crack, o prejuízo estimado à facção criminosa é de R$ 13.260,00. Aos policiais, ele confessou ter transportado drogas em outras ocasiões.

O traficante foi conduzido para 67ª DP (Guapimirim) para o registro de ocorrência e posteriormente encaminhado a 60ª DP (Campos Elíseos), no município de Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil fluminense.

A operação faz parte das medidas de enfrentamento à criminalidade e ao vandalismo durante o carnaval 2023, por meio da integração de forças de segurança em níveis municipal estadual e federal. Cerca de 200 pessoas atuam nessa série de operações. Veículos considerados suspeitos, inclusive ônibus e vans, poderão ser parados alguma blitz.

O Proeis é um programa de reforço na segurança pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em Guapimirim, é patrocinado pela prefeitura, que paga os salários dos policiais militares. Os agentes atuam nesse programa durante seus dias de folga na corporação.

Desde a chegada do novo comandante ao 34º BPM, tenente-coronel Braziliano, em janeiro deste ano, as ações contra o tráfico de drogas e o roubo a estabelecimentos têm se intensificado nas regiões de Guapimirim e de Magé, ambas cidades localizadas na Baixada Fluminense. Com 25 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ele já recebeu medalhas por 10 anos de serviços, por 20 anos de serviços e também a Medalha Tiradentes, que é concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).