Populares decidem filmar o acusado na patrulhinha - Divulgação

Publicado 08/02/2023 19:40

Guapimirim – Um rapaz de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por furtar uma moto em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (8/2). A captura foi feita por policiais militares a serviço do Programa Estadual de Integração da Segurança (Proeis).

A motocicleta foi furtada no bairro Paiol e se trata de uma Honda Titan 150 de cor azul. O proprietário acionou os agentes, que fizeram buscas na região e localizaram o veículo e o criminoso a caminho do bairro Jardim Guapimirim.

Durante a prisão do delinquente, a vítima, que também não teve a identidade revelada, o xingou: “Seu otário, vá se fo...; sou trabalhador, não sou vagabundo igual você, não!”.

O ladrão e a vítima foram conduzidos a 67ª DP (Guapimirim) para que fosse feito o registro de ocorrência policial. O acusado foi preso com base no artigo 155 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata do delito de subtração de coisa alheia móvel.

O Proeis é um programa de reforço na segurança pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo executado por policiais militares em dias de folga. Em Guapimirim, o salário desses agentes é pago pela Prefeitura de Guapimirim.