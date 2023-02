Fachada da Secretaria Municipal de Educação em Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Fachada da Secretaria Municipal de Educação em GuapimirimSecom PMG - Divulgação

Publicado 09/02/2023 22:24

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, prometeu abrir mais de 300 vagas em creches municipais neste ano letivo de 2023. O objetivo é zerar a demanda, tendo em vista um déficit antigo que vem de outras gestões.

Com cada vez mais pessoas ingressando no mercado de trabalho, as creches se tornam a principal opção de muitas famílias que trabalham e não têm onde deixar os filhos pequenos.

“Abriremos neste ano de 2023 mais de 300 novas vagas em creches, zerando a nossa fila de espera”, prometeu o secretário Municipal de Educação, Ricardo Almeida num vídeo de boas-vindas aos estudantes da rede municipal de ensino na volta às aulas.

A abertura de novas vagas abrangerá a criação de creches e/ou adaptação de algumas delas.

“Já há bastante tempo, Guapimirim tem 34 unidades educacionais, mas a nossa prefeita Marina [Rocha] determinou que estivéssemos ampliando essa rede para resolver um problema que há muito tempo tem dificuldade no nosso município. E esse problema é o problema das nossas vagas de creches. Nós estamos trabalhando, ampliando a nossa rede. No Vale das Pedrinhas, estamos levando a nossa Creche Girassol, que hoje tem 38 alunos, para uma capacidade de 96 alunos. Estamos aqui no Ciep onde estamos fazendo desse prédio uma nova creche que em poucos dias estará funcionando. Conseguimos retomar as obras e estamos acelerando lá no bairro da Iconha. Estamos também terminando aquela creche para 188 alunos e também teremos no Centro de Guapimirim, onde era o Centro Educacional Pingo de Alegria, da nossa querida professora Dejanira, teremos ali uma nova creche municipal”, explicou o secretário Ricardo Almeida.

O Ciep em questão é a Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo. Um espaço que servia de biblioteca abrigará uma creche. O ensino fundamental continuará sendo ofertado. Em novembro de 2021, aconteceu uma audiência pública nessa unidade de ensino para discutir o remanejamento de turmas para outros colégios e, assim, ampliar a oferta de vagas.