Também será oferecida oficina de pintura - Freepik - Creative Commons

Publicado 09/02/2023 20:16

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para oficinas culturais em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As atividades serão oferecidas pela prefeitura, e o prazo para se candidatar vai até o próximo dia 3 de março.

Há vagas para oficinas de: alongamento, artesanato, ballet, dança livre, desenho, jazz, música, percussão, pintura, teatro, teclado e violão.

São cursos para todas as idades, de acordo com os organizadores. Periodicamente, são abertas vagas para diversas atividades.

Para se candidatar, é preciso apresentar os seguintes documentos:

* Cópia da carteira de identidade.

* Cópia do CPF.

* Comprovante de residência.

* Declaração escolar.

Se o candidato for menor de idade, será necessário também apresentar cópia da carteira de identidade e do CPF da mãe, pai ou responsável legal.

As inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, localizada na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro. Fica ao lado do Centro Cultural.