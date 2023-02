Carnaval é alegria e diversão - Freepik - Creative Commons

Publicado 13/02/2023 13:15

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá cinco dias de festividade durante o carnaval 2023, começando na próxima sexta-feira (17) e vai até a terça-feira de carnaval (21), sempre no período da noite e madrugada. O ponto de concentração será a Praça da Emancipação, no Centro. O tema desta edição é “Vem, que o nosso verde faz bem”.

O tema deste ano é um modo de reforçar o slogan da recém-lançada marca do turismo “Guapi: o verde que faz bem”.

Os festejos serão promovidos pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. A entrada é gratuita. Haverá shows com DJs, cantores e bandas de diferentes estilos que vão do samba ao sertanejo e para todos os gostos.

O Baile do Vermelho e Branco da Acadêmicos do Salgueiro estará em Guapimirim, além do grupo Caju pra Baixo, da dupla Romulo e Ricardo, entre outros.

Haverá um forte esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões. As operações de enfrentamento ao crime e ao vandalismo já começaram , inclusive com apreensão de drogas.

Além disso, ruas do entorno da Praça da Emancipação, como a Avenida Dedo de Deus, por exemplo, poderão ser fechadas parcialmente para que os foliões possam circular com mais tranquilidade. Com isso, o trânsito passará por alterações durante o período carnavalesco. Mais informações serão divulgadas em breve.

A programação festiva, a seguir, é de total responsabilidade da prefeitura, podendo sofrer alterações, se os organizadores acharem necessário:

* Dia 17/02/2023 (sexta-feira)

19h – Ectori DJ.

20h às 21h – DJ Louise.

21h – Eternizar.

23h – Caju pra Baixo.

1h – Encerramento.

3h – Término e dispersão.

* Dia 18/02/2023 (sábado)

18h às 19h – Ectori DJ.

19h – Bloco Da Patroa / Gabi Santos.

21h – DJ Rugalzinho 22.

22h – Ectori DJ.

23h – Maderson / Roda de Samba.

2h – Encerramento.

* Dia 19/02/2023 (domingo)

18h – Ectori DJ.

19h – Baile do Vermelho e Branco / Salgueiro.

21h às 22h DJ VT Oliveira.

23h – Grupo CDC.

2h Encerramento.

* Dia 20/02/2023 (segunda-feira)

18h – Ectori DJ.

19h – Bloco Pega Eu / Romulo e Ricardo.

22h às 23:00h – DJ Levute.

23h – Dion e Banda.

2h – Encerramento.

* Dia 21/02/2023 (terça-feira)

18h – Ectori DJ.

19h – Banda de marchinha.

21h – DJ Lippe.

22h – Ectori DJ.

23h – Banda 5 Estações.

2h – Encerramento.