O Dedo de Deus é o símbolo do montanhismo no Brasil e está nos territórios do Parnaso, mais precisamente no município de Guapimirim - Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

O Dedo de Deus é o símbolo do montanhismo no Brasil e está nos territórios do Parnaso, mais precisamente no município de GuapimirimBruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 13/02/2023 10:31

Guapimirim – Entidades que atuam em defesa do montanhismo criticam uma proposta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), que pretende conceder à iniciativa privada o direito de explorar comercialmente as áreas de visitação dessa unidade de conservação pelos próximos 30 anos. Na prática, significa que poderá haver cobrança de ingresso aos visitantes.

Para a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) e para a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (Feemerj), o processo que envolve uma futura concessão estaria ocorrendo ‘sem transparência’ e ‘sem garantias de proteção do ambiente de montanha e da prática do montanhismo’.

As duas instituições da categoria divulgaram nota conjunta nas redes sociais. Segue uma parte:

“Uma empresa vai gerir por 30 anos todo o patrimônio cultural do montanhismo do parque, abrangendo todas as trilhas e escaladas, como: travessia Petrópolis-Teresópolis, Dedo de Deus, Cabeça de Peixe e outras.

Um processo sem transparência, sem um verdadeiro debate com a sociedade, conduzido por pessoas que não conhecem o parque e a cultura do montanhismo.

Sem garantias da proteção do ambiente e da prática do montanhismo (...)”, expressaram as duas entidades, que criticam o que chamam de ‘turistificação’ e de ‘Parque Shopping Center’ e instam a suspensão do atual processo para futura concessão.

A turistificação é um conceito que trata da exploração de uma região para fins turísticos e mercadológicos.

A consulta pública está sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – que administra o Parnaso e é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente – e teve início no último dia 22 de dezembro. As sugestões e contribuições poderão ser enviadas até o próximo dia 19 de março. A partir de tais envios, será elaborado um edital para formalizar a oferta à iniciativa privada.

A Feemerj integra o conselho consultivo do Parnaso. No último dia 8 de fevereiro, essa federação solicitou ao ICMBio mais tempo para analisar a documentação sobre a concessão que teria sido liberada à sociedade civil quase um mês após o início da referida consulta pública.

Entidades contrárias à transferência de concessão do parque estão organizando um ‘2º Abraço ao Parnaso’, uma espécie de manifestação, às 14h30 do próximo dia 4 de março, na sede da Área de Proteção Ambiental (APA) Petrópolis, no bairro de Itaipava.

O Parnaso foi criado em 1939 e abrange os municípios de Guapimirim, Magé, Petrópolis e Teresópolis. Até o ano passado, ocupava uma área de 20.024 hectares. Com a redefinição aprovada na Câmara Federal e no Senado, passou a ter 19.855 hectares.