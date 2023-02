Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA

Publicado 14/02/2023 09:14

Guapimirim – Mais um homem foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por descumprir medida protetiva contra a ex-companheira. O acusado, identificado pelas iniciais A. J. R., de 48 anos, foi capturado na tarde dessa segunda-feira (13/2) por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim.

O réu desrespeitava constantemente ordem judicial para manter-se longe de sua antiga família, principalmente quando estava alcoolizado, sempre ameaçando matar a ex-mulher, segundo as investigações.

Em outubro de 2021, a filha e a enteada do acusado, de 15 e 22 anos, respectivamente, foram à delegacia denunciar que a mãe delas sofria ameaças e perseguição de A. J. S. por cinco anos, por ele não se conformar com a separação. A vítima, de 46 anos, cujo nome não será divulgado, confirmou as informações. Na época, foi expedido mandado de medida protetiva.

A captura de A. J. S. tem como base o artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).