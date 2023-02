Imagem ilustrativa de uma criança fantasiada - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de uma criança fantasiadaFreepik - Creative Commons

Publicado 15/02/2023 07:29 | Atualizado 15/02/2023 07:31

Guapimirim – As celebrações do carnaval 2023 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começam oficialmente na próxima sexta-feira (17/2), com shows de artistas e bandas e DJs, e as crianças foram incluídas em programação específica.

A matinê voltada para o público infantojuvenil terá início no sábado e com término na terça-feira (21), sempre a partir das 16h na Praça da Emancipação, no Centro. Estão previstas atividades recreativas, pintura facial e DJs.

No domingo (19), haverá um concurso infantil de fantasia, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, organizadora da festividade.

Para o último dia de festejos, na terça-feira (21), está previsto o desfile do Bloquinho do CarnaKids, que partirá da Praça Paulo Terra com destino à Praça da Emancipação. Ambos os pontos ficam distantes a algumas quadras.