Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias Souza - O DIA

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias Souza - O DIA

Publicado 16/02/2023 17:48

Guapimirim – Um homem de 26 anos, identificado pelas iniciais C. E. N. S., foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (15/2), por estupro de vulnerável. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

O crime aconteceu em 2019. Durante uma festa, a acusado levou sua vizinha, na época com 13 anos, ao banheiro da residência e manteve relação sexual com ela, com o consentimento da mesma.

O caso é considerado estupro de vulnerável, porque a adolescente tinha menos de 14 anos.

O mandado de prisão foi expedido no último dia 9 de fevereiro, e o réu foi capturado alguns dias após. Ele foi sentenciado a oito anos de cadeia, com base no artigo 217-A do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata do delito de conjunção carnal com menores de 14 anos.

C. E. N. S. não pode mais recorrer da decisão, porque o caso transitou em julgado, ou seja, já se esgotaram todas as possibilidades de recursos.