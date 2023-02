Estação de trem de Guapimirim - Divulgação

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir deste sábado (18/2) só vai até a estação de Magé, no município vizinho. De acordo com a SuperVia, o motivo é que a prefeitura mageense está fazendo obras no trecho das demais estações.

“A partir de sábado, 18/02, os trens da extensão Guapimirim encerrarão as viagens na estação Magé para atender as necessidades de manutenções solicitadas pela Prefeitura local que está fazendo obras de manutenções preventivas e corretivas no trecho das demais estações. Assim que possível, retornaremos com o serviço até a estação Guapimirim”, informou a empresa.

Isso quer dizer que as operações na extensão Guapimirim serão feitas entre Saracuruna, em Duque de Caxias, e Magé.

Não foi informado o prazo de quando o serviço será restabelecido em território guapimiriense.