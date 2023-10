Quem visita pela primeira vez o Parque Estadual dos Três Picos se apaixona; a unidade ambiental ocupa um território espalhado por cinco municípios fluminenses - Foto: PETP - Redes Sociais

Quem visita pela primeira vez o Parque Estadual dos Três Picos se apaixona; a unidade ambiental ocupa um território espalhado por cinco municípios fluminensesFoto: PETP - Redes Sociais

Publicado 11/10/2023 11:38

Guapimirim – O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) abriu 100 vagas para o curso de formação inicial e continuada (FIC) de ambiente e sustentabilidade para o campus Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As inscrições vão até o próximo domingo (15). A atividade contará com uma parceria entre a entidade educacional e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Podem participar candidatos de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ou de qualquer outra localidade que tenham concluído a 5ª série do ensino fundamental ou que possuam ensino médio ou superior.

Os alunos vão aprender sobre conceitos do clima e efeito estufa, ciclo do carbono, geopolítica nos contextos da Eco-92 e de outros tratados ambientais como o Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris, por exemplo, além de conceitos de sustentabilidade, ESG (governança ambiental, social e corporativa, na sigla em inglês), Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU), entre outros assuntos pertinentes.

O curso terá carga horária total de 50 horas, com aulas na modalidade educação à distância (EaD), no turno da noite, uma vez por semana, durante 10 semanas. O ensino terá início a partir do dia 19 de fevereiro de 2024.

Uma das aulas será prática e presencial e ocorrerá no Núcleo Jequitibá do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), em Cachoeiras de Macacu (RJ). Essa unidade de conservação ambiental é vinculada ao governo fluminense e ocupa cinco municípios: Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, Silva Jardim e Teresópolis.

“Seguimos à risca a determinação do nosso vice-governador e secretário de estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampollha, de expandir a educação ambiental nos municípios, e isso hoje é uma realidade nessa parceria estratégica com o Instituto Federal Fluminense. O Parque Estadual dos Três Picos é o maior dos parques estaduais no estado do Rio de Janeiro, foi criado há 21 anos e oferece uma biodiversidade rica da Mata Atlântica, o que contribuirá bastante no aprendizado dos estudantes do curso”, comentou o gestor do PETP, Alexandre Donato de Sá.

A divulgação da lista de inscritos para o curso acontecerá na próxima segunda-feira (16), no site do IFF. Para o dia 21 de novembro deste ano, está previsto um sorteio de vagas, o qual terá transmissão pelo canal da instituição educacional no YouTube.

Entre os dias 22 de novembro e 6 de dezembro, os candidatos selecionados em primeira chamada deverão enviar a documentação para formalizar a matrícula no curso.

Uma segunda chamada está prevista para o dia 14 de dezembro, com efetivação de matrícula entre os dias 15 e 21 do mesmo mês.

Para ver o edital sobre este e outros cursos, clique aqui

