Fiéis participam de novena em homenagem à santa padroeira do BrasilFoto: Paróquia N. Sra. Aparecida de Guapimirim - Redes Sociais

Guapimirim – O dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será celebrado nessa quinta-feira (12), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com missas, motociata. Os eventos estão sendo organizados pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Parada Modelo.

Programação

Quaisquer alterações na programação, abaixo, serão de responsabilidade dos organizadores.

8h – Santa missa.

9h30 – Motociata da Cidinha.

10h – Santa missa com o bispo.

Almoço da Cidinha – o horário não foi divulgado.

18h – Santa missa e procissão.

Último dia de novena

As comemorações em homenagem à santa católica tiveram início no último dia 3 de outubro, a partir de missas diárias que começam às 19h na referida igreja.

Para esta quarta-feira (11), último dia da novena, estão previstos uma missa às 19h e depois um show ao vivo com o cantor Alexandre Barros. O festejo contará com a venda de comidas típicas.