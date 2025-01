Discussão de políticas para uso de plantas medicinais em Guapimirim - Divulgação

Discussão de políticas para uso de plantas medicinais em GuapimirimDivulgação

Publicado 23/01/2025 16:01



Em iniciativa inédita, a Prefeitura de Guapimirim criou um grupo de trabalho para discutir e desenvolver estratégias sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no município. O objetivo é elaborar um plano municipal de fitoterapia, implantar a farmácia viva e promover o uso sustentável e seguro dessas plantas. Além disso, o grupo buscará incentivar a pesquisa, o cultivo e a educação sobre suas propriedades terapêuticas.

Plantas medicinais poderão ser usadas em Guapimirim Divulgação

O grupo é formado por representantes de diversas secretarias municipais, como a Secretaria de Saúde, Agricultura, Educação, Turismo e Meio Ambiente, além de parceiros externos. Esse esforço integrado visa garantir a eficácia dos tratamentos naturais, respeitando as necessidades da comunidade e estimulando práticas que podem contribuir para a saúde pública e a sustentabilidade ambiental.

Com essa iniciativa, Guapimirim reforça o compromisso com o uso responsável das plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo alternativas naturais e acessíveis de cuidado com a saúde, ao mesmo tempo em que potencializa o desenvolvimento local através do cultivo e do turismo sustentável.

Diversos órgãos e setores participam do grupo Divulgação