Oficinas em Guapimirim estão com as incrições abertas - Divulgação

Publicado 03/02/2025 14:38



A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para diversas oficinas culturais gratuitas, proporcionando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para a população. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro.



As atividades oferecidas abrangem diferentes áreas artísticas e culturais, incluindo teatro, violão, balé, jazz, aerodance, dança livre, alongamento, artesanato, pintura, teclado, desenho, percussão, interpretação para TV e cinema, além de teatro de fantoches e contação de histórias.

Com mais de 500 alunos inscritos e o apoio de parcerias com o CAPS, CASI e o Polo do Idoso, o número de atendidos ultrapassa 550 pessoas, reforçando o compromisso da gestão municipal com a cultura e o bem-estar da comunidade.Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar. No caso de menores de idade, é necessário apresentar os documentos tanto do aluno quanto do responsável. Caso a criança ainda não possua RG ou CPF, a certidão de nascimento pode ser utilizada.A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura e oferecer novas possibilidades de aprendizado, atendendo a crianças, jovens, adultos e idosos em diferentes modalidades.