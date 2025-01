Prefeitura de Guapimirim - Divulgação

Publicado 31/01/2025 13:50 | Atualizado 31/01/2025 13:51

Os proprietários de imóveis em Guapimirim têm até o fim do dia de hoje para pagar a cota única do IPTU com desconto. Segundo a prefeitura, o abatimento é de 5%, e o boleto pode ser emitido por meio do site Nossa Guapi (guapimirim.smartcidadao.com.br) ou pelo aplicativo de mesmo nome, disponível para Android e iOS.

Para quem preferir parcelar o pagamento, é possível dividir o valor em até 11 vezes, porém sem o desconto, utilizando o aplicativo.