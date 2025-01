Prefeita Marina Rocha, equipe do Samu e autoridades locais na inauguração da nova base no 2º distrito de Guapimirim - Divulgação

Publicado 25/01/2025 12:22

Na última sexta-feira (24), os moradores do Vale das Pedrinhas e de toda a região foram contemplados com a inauguração de mais uma base descentralizada do SAMU, uma importante conquista para o segundo distrito. A cerimônia contou com a presença da Prefeita Marina Rocha, que estava acompanhada pelo vice-prefeito Natalício da Farmácia, além de alguns vereadores e secretários municipais. Juntos, celebraram a instalação dessa nova estrutura, que promete melhorar ainda mais os serviços de saúde na cidade.

A nova base fica localizada no Vale das Pedrinhas Divulgação

Em clima de alegria e entusiasmo, a Prefeita Marina Rocha recebeu o carinho e a gratidão do povo local. Durante a cerimônia de inauguração, fez questão de interagir com a população, ouvir suas demandas e se mostrar disposta a atender as necessidades dos moradores com empatia e dedicação. “Estou muito grata a Deus por podermos avançar mais um pouco nas melhorias aqui na região do Vale das Pedrinhas. Essa base descentralizada do SAMU representa um passo importante para a saúde de nossa população, pois traz mais eficácia e rapidez no atendimento, fundamental para salvar vidas”, destacou a prefeita em seu discurso.



A nova base do SAMU, que antes funcionava em um local improvisado, agora conta com instalações adequadas e modernas, além de uma equipe de profissionais especializados para garantir um atendimento de qualidade. A estrutura atende a todas as exigências do Ministério da Saúde e está preparada para oferecer suporte imediato à população em situações de emergência.

Novas instalações atendem a todas as exigências do Ministério da Saúde Divulgação



O funcionamento da base descentralizada segue um protocolo eficiente: ao receber uma ligação pelo número 192, o SAMU realiza o contato direto com a unidade local, garantindo que a ambulância chegue ao destino de forma mais ágil e precisa, otimização que reflete diretamente na redução do tempo de resposta e no aumento da qualidade no atendimento prestado à população.