Grave acidente na serra de GuapimirimDivulgação - Parnaso ICMBio

Publicado 29/01/2025 12:43 | Atualizado 29/01/2025 12:52

Um grave acidente na tarde ontem (28) vitimou uma pessoa na BR-116, no km101, na altura da serra de Guapimirim. Uma carreta com produto químico tombou e teve sua carga vazada. O motorista não sobreviveu ao acidente e faleceu ainda no local.

A serra de Guapimirim chegou a ficar totalmente fechada por algumas horas ontem.No momento, o tráfego está em meia pista. Ainda não há previsão para liberação total da via.

Equipes da secretaria do Ambiente, do Parnaso e do Ibama monitoram o solo e o rio Soberbo Reprodução Internet - Parnaso ICMbio

Em nota oficial, a secretaria de Meio Ambiente de Guapimirim informou que o material era inflamável mas que de acordo com monitoramento feito pelo Ibama e pelo ICMBio não há alterações no solo ou no rio Soberbo, que corta a região. A nota ainda diz que o monitoramento segue para segurança da população. Confira a nota completa:



"Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim



Informamos que um acidente envolvendo uma carreta que transportava material inflamável ocorreu no km 101 da Serra de Guapimirim.



Equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando no local para prevenir explosões, utilizando a técnica de névoa de água (bloqueio aquoso) como medida de segurança.



A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim e a defesa Civil Municipal acompanham a situação em conjunto com os órgãos competentes.



Não há alterações nas águas do Rio Soberbo e amostras são coletadas pelo INEA e ICMBio em caráter preventivo, tanto da água quanto do solo. Seguimos monitorando o local reforçando o compromisso com a proteção ambiental e a segurança da população."