Programa Mulher Mais Sergura - Divulgação

Publicado 04/02/2025 10:30

Na tarde de ontem (03 de fevereiro de 2025), por volta das 12h, a patrulha do Programa Mulher Mais Segura foi acionada após uma denúncia de violência doméstica. A vítima, assistida pelo programa, relatou que seu filho, já acusado de agressão anteriormente, havia retornado à sua residência, onde a ameaçava e agredia.



Imediatamente, a guarnição se deslocou até o local indicado, onde conseguiu localizar o agressor dentro da casa da vítima. Ele foi detido e conduzido à 67ª Delegacia de Polícia (DP) para os procedimentos iniciais. Posteriormente, o homem foi levado à 60ª DP, onde a autoridade competente registrou a ocorrência.

Agentes do Programa Mulher Mais Segura conduz homem à delegacia Divulgação



A prefeitura informa que a patrulha do Programa Mulher Mais Segura reforça o compromisso do município com a proteção das vítimas de violência doméstica e a aplicação da Lei Maria da Penha, garantindo que casos como esse sejam tratados com a devida seriedade e urgência.



O Programa Mulher Mais Segura tem sido uma importante ferramenta no combate à violência contra a mulher, oferecendo apoio e proteção às vítimas que sofrem ameaças e agressões em suas residências.