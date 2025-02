Serra dos Órgãos em Guapimirim - Divulgação

Serra dos Órgãos em GuapimirimDivulgação

Publicado 05/02/2025 14:57 | Atualizado 05/02/2025 15:04

Enquanto o estado do Rio de Janeiro contabilizou 827 roubos de veículos entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, Guapimirim se destacou por não registrar nenhum caso durante esse período. A informação foi confirmada pelo 34º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento na região.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), cidades como Mesquita, São Gonçalo e Duque de Caxias lideraram as estatísticas de roubo de veículos. Duas delas, Mesquita e Duque de Caxias, estão localizadas na Baixada Fluminense, região onde Guapimirim vem ganhando notoriedade como um dos municípios mais seguros.

Base do Segurança Presente em Guapimirim Divulgação

Além da ausência de roubos de carros, outros crimes como assaltos e homicídios também não foram registrados na cidade no mesmo período. Segundo o 34º BPM, nos últimos 40 dias, apenas dois casos de roubo de veículos (motos) foram reportados, sendo que um deles é investigado como possível fraude de seguro.

Os avanços na segurança pública em Guapimirim são resultado de investimentos significativos em tecnologias de monitoramento, que hoje cobrem toda a cidade, e em programas de segurança como o Segurança Presente, o Mulher Mais Segura e o PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança). Essas ações, em conjunto com a parceria com as polícias militar e civil, têm reduzido drasticamente os índices de violência no município.

Proeis atua em Guapimirim desde 2022 Divulgação

“Estamos investindo muito em segurança pública porque sabemos da importância disso. Precisamos garantir que o cidadão possa ir e vir sem medo, e o nosso trabalho é exatamente esse. A parceria que temos com as polícias militar, civil e PRF também é fundamental para esse êxito,” destacou Wallace Gulinelli, secretário de Segurança Pública e Trânsito de Guapimirim.

Com os esforços contínuos da gestão municipal e as parcerias estratégicas, Guapimirim está consolidando sua posição como uma das cidades mais seguras da Baixada Fluminense e do estado do Rio de Janeiro.

Centro de Monitoramento em Guapimirim Divulgação