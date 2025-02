Prefeita Marina faz críticas à Supervia em Guapimirim - Divulgação

Publicado 07/02/2025 13:22 | Atualizado 07/02/2025 13:28

Em um desabafo nas redes sociais, a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, criticou duramente os serviços prestados pela Supervia, responsável pela operação do transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a prefeita, a empresa tem falhado ao atender o município.

Marina destacou a falta de manutenção nas estações e nos trens, a sinalização precária nas passagens de nível e a ausência de apoio logístico. "A prefeita vai lá, põe a equipe para roçar, mas não adianta. A responsabilidade é da Supervia. Sempre que tentamos fazer algo, há quem diga que não podemos. Chega!", desabafou Marina em seu vídeo. A prefeita também apelou para o Ministério Público e outros órgãos fiscalizadores, pedindo que intervenham para solucionar o problema.