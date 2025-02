Novo espaço é dedicado à leitura e outras atividades - Divulgação

Publicado 13/02/2025 12:02 | Atualizado 13/02/2025 12:07

Um novo mundo de possibilidades acaba de se abrir para os alunos da Escola Municipal Castro Alves, no bairro Caneca Fina, em Guapimirim. A recém-inaugurada Biblioteca Multiuso não é apenas um espaço para leitura, mas um convite à imaginação, à descoberta e ao prazer de aprender. Com um ambiente acolhedor e dinâmico, a nova biblioteca está pronta para receber estudantes, professores e toda a comunidade escolar, oferecendo um universo de histórias, conhecimento e criatividade.

Novo espaço é dedicado à leitura e outras atividades Divulgação

Essa iniciativa faz parte do programa "Força para Crescer: Pontos de Leitura", que tem como missão incentivar o hábito da leitura e erradicar o analfabetismo funcional. O projeto, implementado através das ações da coordenação de Leitura, Cultura e Arte da Secretaria Municipal de Educação, vai além de formar novos leitores, fornecendo as ferramentas necessárias para consolidar a prática da leitura desde cedo, de forma lúdica e eficaz.O Força para Crescer se baseia em dois pilares: a realização de eventos literários itinerantes, que levam cultura e educação para diferentes comunidades, e a criação de bibliotecas comunitárias, como a da Escola Municipal Castro Alves. Esses espaços, conhecidos como Pontos de Leitura, são fundamentais para promover o conhecimento e aproximar os alunos do universo literário.