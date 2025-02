Carnaval de Guapimirim 2025 - Divulgação

Publicado 20/02/2025 17:06 | Atualizado 20/02/2025 17:13

O Carnaval 2025 em Guapimirim promete muita diversão com o tema "Carnaval da Gente", que será realizado de 28 de fevereiro a 4 de março. A festa acontecerá em diversos pontos da cidade, incluindo a Feira do Produtor Rural, a Praça Paulo Terra e a Avenida Dedo de Deus, com os Palcos Reta e Emancipação.

Carnaval de Guapimirim promete muita animação Divulgação



PRÉ-CARNAVAL



DOM 23 FEV - Feira do Produtor (11h às 17h)



11h: DJ Sagret

14h: CDC / Samba na Feira

CARNAVAL



SEX - 28 FEV



Avenida Dedo de Deus (18h às 02h)

23h: Bloco da Broca

02h: Encerramento

Palco Reta (18h às 00h)

18h: DJs Louise e Olavo

22h: Felipe Rodrigues e Banda

23h: Apolo DJ

00h: Encerramento

Palco Emancipação (18h às 02h)

18h: DJs Ectori e André

19h30: G.R.E.S. Coração da Quinta

21h: Imperatriz Leopoldinense

23h: Banda 5 Estações

02h: Encerramento

SÁB - 01 MAR



Feira do Produtor (11h às 17h)

11h: DJ Sagret

13h: Banda de Marchinha

15h: Michel Oliveira

17h: Encerramento

Praça Paulo Terra (17h às 19h)

17h: DJ Martins

17h30: Animação Infantil

18h: Banda de Marchinha

19h: Encerramento

Avenida (18h às 02h)

19h: CDC / Cachaçada Rola

21h: Bloco Bengalinha

23h: Bloco Camisa Preta

02h: Encerramento

Palco Reta (18h às 00h)

18h: DJs Louise e Olavo

22h: Yuri Sorokay

23h: DJ PC

00h: Encerramento

Palco Emancipação (18h às 02h)

18h: DJs Ectori e André

19h30: G.R.E.S. Unidos do Parque Santa Eugênia

21h: Rafa Gutierrez

23h: Rômulo Loves

02h: Encerramento

DOM - 02 MAR



Feira do Produtor (11h às 17h)

11h: DJ Sagret

15h: Rômulo Loves

17h: Encerramento

Praça Paulo Terra (17h às 19h)

17h: DJ Rafamix

17h30: Animação Infantil

18h: Banda de Marchinha

19h: Encerramento

Avenida (18h às 02h)

21h: Bloco Sound Guapi

23h: Nosso Bloco Fantasy

02h: Encerramento



Palco Reta (18h às 00h)

18h: DJ Olavo

22h: Dion

23h: DJ VT Oliveira

00h: Encerramento



Palco Emancipação (18h às 02h)

18h: DJs Ectori e André

19h: Escola de Samba local

21h: Banda Folia

23h: Aline Vitorino

02h: Encerramento



SEG 03 MAR



Praça Paulo Terra (17h às 19h)

17h: DJ Lippe Hitmaker

17h30: Kafofolia

18h: Concurso de Fantasia

19h: Encerramento



Avenida (18h às 02h)

21h: Desfile de Bate-bolas

23h: Bloco Me Leva

02h: Encerramento



Palco Reta (18h às 00h)

18h: DJs Louise e Olavo

22h: Banda de Marchinha

23h: DJ Levutada

00h: Encerramento



Palco Emancipação (18h às 02h)

18h: DJs Ectori e André

19h30: G.R.E.S. Acadêmico do Limoeiro

21h: Turma do Miúdo

23h: CDC - Clube do Churrasco

02h: Encerramento



TER 04 MAR



Praça Paulo Terra (17h às 19h)

17h: Mari DJ

17h30: Animação Infantil

18h: Bloquinho / Cortejo / Kafofolia

19h: Encerramento



Avenida (18h às 02h)

23h: Bloco Guapi Elétrico

01h: Bloco Me Beija / Contramão

02h: Encerramento



Palco Reta (18h às 00h)

18h: DJs Louise e Olavo

22h: Paula Brito

23h: DJ Rugalzinho

00h: Encerramento

Palco Emancipação (18h às 02h)

18h: DJs Ectori e André

19h30: G.R.E.S. Mensageiros da Paz de Guapimirim

21h: Maderson Carvalho

23h: Cátia Valois