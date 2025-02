Prefeita Marina no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília - Divulgação

Prefeita Marina no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas em BrasíliaDivulgação

Publicado 14/02/2025 14:58 | Atualizado 14/02/2025 15:02

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, finalizou sua agenda em Brasília após participar de três dias intensos de reuniões e encontros com autoridades federais. Ela esteve presente no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, uma iniciativa da Presidência da República, coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais e apoiada pela Associação Brasileira de Municípios, Confederação Nacional de Municípios e Frente Nacional de Prefeitos (FNP).



Acompanhada pelo chefe de gabinete, Bira do Pneu, Marina visitou ministérios e órgãos federais em busca de recursos e projetos para beneficiar Guapimirim.

Representante da Caixa Econômica Federal da cidade de Magé, Prefeita Marina e seu chefe de gabinete, Bira do Pneu. Divulgação



Com o tema "A cidade que queremos está em nossas mãos", o evento teve como objetivo fortalecer o diálogo entre os municípios e o Governo Federal, promovendo cooperação e incentivando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis.



Ao longo dos três dias, prefeitos(as), vices, vereadores(as), secretários(as), técnicos(as) e gestores(as) puderam ampliar parcerias e investimentos federais em seus municípios, além de se capacitarem para a captação de recursos e implementação de novos projetos.



"Essa troca de experiências entre prefeitos é essencial para conhecermos boas práticas que estão dando certo em diferentes regiões do país. Volto para Guapimirim com o sentimento de dever cumprido e muito esperançosa com os avanços que conseguimos tratar por aqui", declarou a prefeita Marina Rocha. Com o tema "A cidade que queremos está em nossas mãos", o evento teve como objetivo fortalecer o diálogo entre os municípios e o Governo Federal, promovendo cooperação e incentivando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis.Ao longo dos três dias, prefeitos(as), vices, vereadores(as), secretários(as), técnicos(as) e gestores(as) puderam ampliar parcerias e investimentos federais em seus municípios, além de se capacitarem para a captação de recursos e implementação de novos projetos."Essa troca de experiências entre prefeitos é essencial para conhecermos boas práticas que estão dando certo em diferentes regiões do país. Volto para Guapimirim com o sentimento de dever cumprido e muito esperançosa com os avanços que conseguimos tratar por aqui", declarou a prefeita Marina Rocha.

Prefeita Marina em Brasília Divulgação