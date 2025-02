Drogas apreendidas pelo Segurança Presente em Guapimirim - Divulgação

Drogas apreendidas pelo Segurança Presente em GuapimirimDivulgação

Publicado 16/02/2025 10:08 | Atualizado 16/02/2025 10:13

Durante uma operação de rotina realizada na tarde de ontem, policiais militares do Programa Segurança Presente de Guapimirim, apreenderam 386 papelotes de crack com um suspeito que estava sendo transportado por uma motocicleta de aplicativo.



Os agentes, ao notarem o comportamento suspeito do passageiro da motocicleta Honda CG Fan preta, na Av. Dedo de Deus, região central da cidade, decidiram realizar uma revista. Durante a inspeção, foram encontrados os papelotes de crack, avaliados em R$ 15,00 cada, totalizando um valor estimado de R$ 5.790,00.

As drogas continham inscrição de facção criminosa Divulgação



O suspeito foi imediatamente detido e encaminhado à 67ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram tomadas as medidas iniciais. Posteriormente, ele foi transferido para a 60ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.

O Programa Segurança Presente, que funciona em 23 municípios, foi implementado na cidade de Guapimirim em dezembro de 2024 e conta com um efetivo de 16 policiais, 4 viaturas e 6 motos, modelo Lander 250 cilindradas. O patrulhamento é feito em bairros do Centro e de Parada Modelo, com o funcionamento da base das 8h às 20h.