Trem do ramal Guapimirim descarrila - Divulgação

Trem do ramal Guapimirim descarrilaDivulgação

Publicado 20/02/2025 18:01

Na tarde desta quinta-feira (20), um trem do ramal Guapimirim descarrilou no bairro Parque Estrela, em Magé, na Baixada Fluminense, sem deixar vítimas. De acordo com a Supervia, a causa do incidente foi a dilatação dos trilhos, que atingiram temperaturas de até 71°C devido ao calor intenso.

A operação no ramal foi interrompida por volta das 15h, quando as equipes da concessionária foram acionadas para iniciar os reparos e restabelecer a circulação ferroviária. "Nossas equipes estão trabalhando para normalizar a operação o mais rápido possível", afirmou a Supervia em nota oficial.

Nota Oficial da Supervia

“A Supervia comunica que não houve feridos no descarrilamento de um trem do ramal Guapimirim, ocorrido por volta das 14h40, nas proximidades da estação Parque Estrela, durante o trajeto entre Saracuruna e Guapimirim. O incidente foi provocado pela dilatação dos trilhos devido à alta temperatura registrada na via férrea, que alcançou 71°C, causando a flambagem dos trilhos. Todos os passageiros foram retirados com segurança. Equipes da Supervia estão no local para realizar os reparos e retomar a operação.”