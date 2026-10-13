Guapimirim entrega carros zero km e amplia saúde no Vale das PedrinhasDivulgação
Mesmo sob chuva, a chefe do Executivo esteve na unidade de saúde acompanhada do vice-prefeito, Natalício da farmácia, do secretário de saúde, Dr. Fernando Wallace e do vereador Pablo Lira.
Segundo o anúncio feito no local, os dois automóveis passam a integrar a frota da atenção básica e serão utilizados para ampliar a capacidade de atendimento fora das quatro paredes da unidade. A gestão informou que a proposta é estruturar o serviço para visitas domiciliares e para o deslocamento de profissionais, garantindo que o morador não precise se deslocar até o Centro para procedimentos de rotina.
A iniciativa representa uma mudança na lógica de atendimento. De acordo com a prefeita, a unidade passará a contar com uma equipe multidisciplinar completa para atuar diretamente nas casas. A composição inclui assistente social e psicólogo, além de enfermeiros e agentes comunitários, com foco no acompanhamento contínuo das famílias. A orientação é de que toda a assistência e o acolhimento sejam feitos no território, com visitas regulares e acompanhamento de casos vulneráveis.
Outro ponto destacado pela administração é a descentralização de exames e testes. Com os novos carros, a clínica poderá realizar na própria comunidade procedimentos como coleta de exames laboratoriais, teste do pezinho para recém-nascidos e testes rápidos, com segurança e sem que o paciente enfrente longas filas ou tempo de espera para ir até o hospital ou ao Centro. A estratégia, segundo a gestão, é tornar o serviço mais ágil e acessível.
A ação no Vale das Pedrinhas integra um movimento mais amplo da atual gestão, liderada pela prefeita Marina Rocha de descentralizar o atendimento e aproximar os serviços públicos de bairros mais distantes do centro da cidade.
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