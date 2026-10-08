Guapimirim promove programação especial de ações para o Outubro Rosa - Divulgação

Guapimirim promove programação especial de ações para o Outubro RosaDivulgação

Publicado 08/10/2026 13:31

A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim deu início às atividades da campanha Outubro Rosa com um cronograma especial de atendimento dedicado ao cuidado e à saúde da mulher. A iniciativa busca reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, conscientizando a população sobre a necessidade de manter exames de rotina atualizados.

A campanha enfatiza que o acompanhamento médico e preventivo deve ser contínuo, estimulando as moradoras a procurarem os postos de saúde de referência antes mesmo do surgimento de qualquer sintoma.

Ações e serviços disponíveis nas unidades

Durante as ações agendadas nas unidades de saúde de Guapimirim, as pacientes participantes contarão com uma programação diversificada de conscientização e assistência direta:

• Rodas de conversa e palestras: Encontros focados em informação, esclarecimento de dúvidas e estratégias de prevenção;

• Atendimento de enfermagem: Assistência e triagem prestadas por profissionais da rede pública de saúde;

• Procedimentos e agendamentos: Solicitação de exames preventivos e marcação de consultas médicas especializadas.

Cronograma de atendimento por bairro

Os atendimentos especiais ocorrerão em datas e horários específicos em postos de saúde espalhados por todo o município:

Parque Santa Eugênia: Dia 08/10, às 08h30

Orindi: Dia 14/10, às 08h00

Centro: Dia 20/10, às 08h30

Status: Dia 21/10, às 08h00

Parada Ideal: Dia 21/10, às 09h00

Rua 11: Dia 21/10, às 09h00

Parada Modelo: Dia 21/10, às 09h00

Vila Olímpia: Dia 22/10, às 09h00

Vale das Pedrinhas: Dias 06, 13, 20 e 27/10, sempre às 08h00

Serviço: A campanha Outubro Rosa segue com ações programadas durante todo o mês na rede municipal de saúde de Guapimirim. As moradoras devem comparecer à unidade mais próxima nos dias indicados para realizar exames e participar das atividades de prevenção.