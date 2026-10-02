Feira do Produtor Rural de Guapimirim passa a funcionar aos sábados - Divulgação

Feira do Produtor Rural de Guapimirim passa a funcionar aos sábadosDivulgação

Publicado 02/10/2026 17:38

A já tradicional Feira do Produtor Rural de Guapimirim traz uma novidade especial para os moradores e visitantes do município a partir deste final de semana. Com o objetivo de ampliar o acesso aos produtos locais e incentivar a economia da região, o evento passa a funcionar também aos sábados, além dos domingos já habituais de realização.

A expansão do cronograma começa neste sábado, dia 3 de outubro de 2026, na Estação de Parada Modelo. Com a mudança, o público ganha mais uma oportunidade ao longo da semana para adquirir frutas, legumes, verduras e demais itens frescos vendidos diretamente pelos agricultores e produtores rurais da terra.

Música ao vivo e valorização da produção local

A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. O projeto busca fortalecer o trabalho dos produtores agrícolas do município, oferecendo um espaço adequado para a comercialização direta com o consumidor final, o que contribui para a geração de renda local e garante alimentos de qualidade na mesa das famílias.

Para comemorar o primeiro sábado da nova programação, a feira contará com uma atração musical ao vivo durante a manhã. O cantor Melk Santana será o responsável por animar o público presente com apresentações de música sertaneja e regional.

Serviço:

Dias e Horários: Sábados e domingos, das 7h às 14h

Local: Estação de Parada Modelo, Guapimirim

Atração Especial: Show ao vivo de Melk Santana no sábado, 3 de outubro