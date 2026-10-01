Guapimirim abre inscrições de matrículas para creches em 2027 - Divulgação

Guapimirim abre inscrições de matrículas para creches em 2027Divulgação

Publicado 01/10/2026 17:00

A Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim iniciou, nesta quinta-feira (1º de outubro de 2026), o período de inscrições para novas matrículas nas creches da rede pública de ensino. O processo é destinado ao ingresso de crianças de 0 a 3 anos de idade e visa garantir o planejamento de vagas para o ano letivo de 2027.

Os pais e responsáveis têm até o dia 16 de outubro de 2026 para registrar a solicitação de vaga. O município disponibiliza duas modalidades de inscrição para facilitar o acesso da população: o atendimento presencial e a opção digital via internet.

Canais e modalidades de atendimento

Para efetuar a inscrição, a família pode escolher o canal que considerar mais conveniente:

• Atendimento Presencial: Pode ser feito diretamente na unidade de creche municipal mais próxima da residência, devendo o responsável observar o horário regular de funcionamento do estabelecimento.

• Atendimento Online: Está disponível continuamente por meio do portal oficial de matrículas do município, no endereço eletrônico

A rede municipal orienta os responsáveis a realizarem o procedimento dentro do prazo estipulado para assegurar a participação correta no processo seletivo e no mapeamento da demanda escolar infantil de Guapimirim. O preenchimento dos dados cadastrais do aluno e do responsável é fundamental para a futura validação e confirmação da vaga.

A iniciativa faz parte do conjunto de ações da Prefeitura de Guapimirim para reorganizar e expandir a oferta da educação infantil no município. A distribuição das turmas será estruturada com base nas inscrições recebidas durante este período oficial.

Serviço: As inscrições para as creches municipais de Guapimirim (0 a 3 anos) ficam abertas até o dia 16 de outubro de 2026. O cadastro pode ser feito presencialmente nas unidades escolares ou pelo site