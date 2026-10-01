Guapimirim abre inscrições de matrículas para creches em 2027Divulgação
Para efetuar a inscrição, a família pode escolher o canal que considerar mais conveniente:
Agora você pode ler esta notícia off-line
Guapimirim abre inscrições de matrículas para creches em 2027Divulgação
Guapimirim abre inscrições de matrículas para creches em 2027
Atendimento voltado para crianças de 0 a 3 anos segue até 16 de outubro pela internet ou de forma presencial
Guapimirim inicia imunização com a vacina Pneumo 20 em idosos
Imunizante protege pessoas com 85 anos ou mais contra infecções pneumocócicas graves e já está disponível na rede pública do município
RJ Para Todos oferece serviços gratuitos em dois pontos de Guapimirim
Mutirão de cidadania atende moradores na Vila Olímpia e em Parada Modelo durante o mês de outubro com emissão de documentos e orientação social
Vacinação antirrábica tem novo local de atendimento neste sábado
Ação acontece das 9h às 16h no Boulevard Márcio Passos; imunização protege cães e gatos contra a raiva.
Guapimirim recebe mutirão do programa RJ Para Todos em outubro
Ação social gratuita oferece emissão de documentos, habilitação de casamento e atendimento de saúde na Vila Olímpia
Nossa Guapi Volante oferece atendimento presencial em Guapimirim
Unidade móvel fica na Secretaria de Educação até 25 de setembro para auxiliar população com serviços digitais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.