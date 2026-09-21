Vacinação antirrábica para cães e gatos em Drive Thru na Praça da Cotia - Divulgação

Vacinação antirrábica para cães e gatos em Drive Thru na Praça da CotiaDivulgação

Publicado 21/09/2026 16:11





A imunização contra a raiva é fundamental para assegurar o bem-estar dos animais de estimação e prevenir a transmissão do vírus. A vacinação periódica atua de forma direta na proteção da saúde pública, contendo a circulação da doença na comunidade. A Campanha de Vacinação Antirrábica realiza mais uma etapa neste sábado (26) com atendimento direcionado a cães e gatos em Guapimirim . A mobilização ocorre na Praça da Cotia, no sistema Drive Thru, funcionando das 9h às 16h para facilitar o acesso e oferecer comodidade aos tutores.A imunização contra a raiva é fundamental para assegurar o bem-estar dos animais de estimação e prevenir a transmissão do vírus. A vacinação periódica atua de forma direta na proteção da saúde pública, contendo a circulação da doença na comunidade.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Guapimirim, através das secretarias de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e da Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal.



Serviço:



Evento: Campanha de Vacinação Antirrábica



Data: Sábado, 26 de setembro



Horário: Das 9h às 16h



Local: Praça da Cotia (Sistema Drive Thru)