A Campanha de Vacinação Antirrábica realiza mais uma etapa neste sábado (26) com atendimento direcionado a cães e gatos em Guapimirim. A mobilização ocorre na Praça da Cotia, no sistema Drive Thru, funcionando das 9h às 16h para facilitar o acesso e oferecer comodidade aos tutores.
A imunização contra a raiva é fundamental para assegurar o bem-estar dos animais de estimação e prevenir a transmissão do vírus. A vacinação periódica atua de forma direta na proteção da saúde pública, contendo a circulação da doença na comunidade.
A ação é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Guapimirim, através das secretarias de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e da Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal.
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