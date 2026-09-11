Candidatos têm até o dia 20 de setembro para se inscrever; retificação também alterou o cronograma - Divulgação

Candidatos têm até o dia 20 de setembro para se inscrever; retificação também alterou o cronogramaDivulgação

Publicado 11/09/2026 17:27

A Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prorrogou as inscrições para o seu concurso público . Com a alteração do prazo, os interessados em participar do certame agora têm até o dia 20 de setembro de 2026 para realizar o cadastro.

Além da prorrogação do período de inscrição, a retificação do edital promoveu atualizações no cronograma oficial do processo seletivo. Foram ajustadas as datas para a divulgação do deferimento das inscrições e os prazos estabelecidos para a interposição de recursos por parte dos candidatos.