Prefeita Marina Rocha mostra avanço nas obras da Base do Corpo de Bombeiros dee GuapimirimDivulgação

Mais artigos de Pablo Cavalcanti
Pablo Cavalcanti
As obras da futura Base do Corpo de Bombeiros de Guapimirim avançaram para uma nova fase e seguem em ritmo acelerado. Em publicação feita nas redes sociais, a prefeita Marina Rocha atualizou o andamento das intervenções no canteiro, onde é possível observar os alicerces já concluídos e a estrutura da base praticamente pronta.

A construção do quartel próprio é considerada uma conquista histórica para o município. Anunciada pela gestão municipal em abril, a iniciativa visa acabar com a dependência do socorro vindo de cidades vizinhas em situações de incêndios, acidentes e resgates, garantindo maior agilidade no atendimento à população.

A autonomia no socorro emergencial era uma das prioridades da administração local. A previsão do governo municipal é de que as intervenções sejam finalizadas e a nova unidade seja entregue ainda este ano, reforçando a infraestrutura de segurança pública e a capacidade de resposta da Defesa Civil na região.
Confira o vídeo na íntegra:
 
 
 
Ver esse post no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Eu Sou Marina (@eusoumarinaoficial)