Prefeita Marina Rocha mostra avanço nas obras da Base do Corpo de Bombeiros dee GuapimirimDivulgação
A construção do quartel próprio é considerada uma conquista histórica para o município. Anunciada pela gestão municipal em abril, a iniciativa visa acabar com a dependência do socorro vindo de cidades vizinhas em situações de incêndios, acidentes e resgates, garantindo maior agilidade no atendimento à população.
A autonomia no socorro emergencial era uma das prioridades da administração local. A previsão do governo municipal é de que as intervenções sejam finalizadas e a nova unidade seja entregue ainda este ano, reforçando a infraestrutura de segurança pública e a capacidade de resposta da Defesa Civil na região.
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