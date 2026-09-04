Polícia Civil de Guapimirim prende homem acusado de estupro de vulnerávelDivulgação
A captura ocorreu após levantamento de informações e ações de inteligência que permitiram à equipe localizar o suspeito no bairro Citrolândia, em Guapimirim.
Apuração e trâmites legais
A ordem judicial é decorrente de inquérito que apura a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Após a prisão, Bruno foi conduzido à sede da 67ª DP para os procedimentos de praxe e encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. A ação reforça o trabalho contínuo da unidade no combate a crimes graves e na captura de procurados na região.
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