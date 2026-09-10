Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e ISTs na sexta-feiraDivulgação

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Pablo Cavalcanti
A cidade de Guapimirim recebe nesta sexta-feira (11) uma ação especial voltada à saúde preventiva e ao combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A mobilização acontecerá na Praça da Emancipação, no Centro, das 10h às 15h, com atendimentos totalmente gratuitos para a população.
Durante o evento, os profissionais de saúde realizarão testes rápidos para detecção do HIV e de outras ISTs, além de prestar orientações e tirar dúvidas sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), método preventivo que impede a infecção pelo vírus causador da Aids.
Serviço
Evento: Ação de Saúde e Prevenção ao HIV/ISTs
Data: Sexta-feira, 11 de setembro
Horário: Das 10h às 15h
Local: Praça da Emancipação — Guapimirim/RJ
Atendimentos: Testes gratuitos de HIV e ISTs, e orientações sobre PrEP