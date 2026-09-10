Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e ISTs na sexta-feiraDivulgação
Evento: Ação de Saúde e Prevenção ao HIV/ISTs
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Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e ISTs na sexta-feiraDivulgação
Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e ISTs na sexta-feira
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Prefeita Marina Rocha mostra avanço das obras. Novo quartel promete reduzir tempo de resposta em emergências na cidade.
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Suspeito foi localizado por agentes da 67ª DP no bairro Citrolândia após trabalho de inteligência
Polícia Civil de Guapimirim prende homem condenado por estupro
Agentes da 67ª DP localizaram o foragido em Mangaratiba após trabalho de inteligência
Expo Guapi 2026 começa nesta sexta-feira com show de Dilsinho
Evento gratuito em Parada Modelo reúne grande estrutura, atrações nacionais e celebração cultural
Milhares de pessoas acompanham lançamento da campanha de Júlio Rocha
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