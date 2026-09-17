Guapimirim é destaque na Casa Firjan com a cerveja Guapi Hop Lager - Thomás Luis

Guapimirim é destaque na Casa Firjan com a cerveja Guapi Hop LagerThomás Luis

Publicado 17/09/2026 11:20 | Atualizado 17/09/2026 14:08

A criação da cerveja não foi fruto do acaso. A Guapi Hop Lager nasceu de uma provocação estratégica da Secretaria de Turismo, que lançou um movimento para que os empresários da cidade assumissem e estampassem a marca turística de Guapimirim em seus serviços e produtos.

A cervejaria local ‘Nossa Fábrica’ abraçou a ideia. O resultado foi uma bebida que uniu o conceito da cerveja hop lager que combina refrescância, aroma e presença de lúpulo, sem a intensidade das IPAs, com um design focado na identidade turística do município e o sabor característico da premiada produção artesanal da Serra Verde Imperial, transformando a cerveja em uma verdadeira embaixadora líquida da cidade.



Durante o painel, Mário Seixas enfatizou que o fortalecimento da imagem de um destino turístico para o público externo depende, fundamentalmente, do engajamento de seus próprios moradores e produtores.



"Precisamos trabalhar o senso de pertencimento em nossas cidades. Se o próprio território não reconhecer toda a sua riqueza e diversidade, ele não vai conseguir exportar todo o seu potencial", destacou o secretário.



Além de evidenciar os atrativos naturais e a forte vocação cervejeira de Guapimirim, o encontro reforçou como o ecossistema criativo é capaz de impulsionar a economia regional e gerar novos negócios. Organizada pelo analista Oswaldo Neto e mediada pela consultora Júlia Zardo, a 11ª edição do Diálogos Criativos consolidou Guapimirim como uma referência estadual em estratégias de valorização territorial e fomento ao turismo.

