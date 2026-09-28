RJ Para Todos oferece serviços gratuitos em dois pontos de Guapimirim - Divulgação

RJ Para Todos oferece serviços gratuitos em dois pontos de GuapimirimDivulgação

Publicado 28/09/2026 12:48

O programa "RJ Para Todos + Serviços" desembarca no município de Guapimirim durante o mês de outubro para realizar uma grande ação de cidadania e assistência social. O mutirão contará com duas edições estratégicas em bairros distintos para facilitar o acesso da população local a atendimentos essenciais de forma totalmente gratuita.

A primeira etapa do atendimento está agendada para o dia 1º de outubro, quinta-feira, na Escola Municipal Simão da Motta, localizada na Vila Olímpia. Já a segunda fase da iniciativa ocorrerá no dia 29 de outubro, também uma quinta-feira, na Escola Municipal Acácia Leitão Portella, no bairro Parada Modelo. Em ambas as datas, a entrega de senhas para o público será realizada no período da manhã, das 9h às 11h.

Serviços e documentação necessária

Durante os dois dias de mutirão, os cidadãos poderão solicitar a emissão da segunda via da carteira de identidade (RG), procedimento que exige a apresentação da certidão de nascimento original e do CPF. O programa também oferecerá o serviço de habilitação para casamento civil, voltado a inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que apresentarem certidão de nascimento original emitida nos últimos seis meses.

Além disso, a estrutura do evento disponibilizará isenção para a emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como atendimento para atualização cadastral no CadÚnico. A população também terá acesso direto a consultas com assistente social e atendimento especializado com nutricionista.

Serviço

1º de Outubro: Escola Municipal Simão da Motta (Vila Olímpia)

29 de Outubro: Escola Municipal Acácia Leitão Portella (Parada Modelo)

Horário de senhas: Das 9h às 11h