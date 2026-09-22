Nossa Guapi Volante oferece atendimento presencial em Guapimirim - Divulgação

Nossa Guapi Volante oferece atendimento presencial em GuapimirimDivulgação

Publicado 22/09/2026 11:19 | Atualizado 22/09/2026 11:19

A unidade itinerante do projeto Nossa Guapi Volante já tem endereço certo para prestar atendimento aos moradores de Guapimirim. Entre os dias 21 e 25 de setembro, a equipe estará de plantão na sede da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo da ação é prestar auxílio presencial para que os cidadãos possam conhecer a plataforma digital do município, realizar cadastros, esclarecer dúvidas e resolver pendências relativas a diversos serviços públicos com mais rapidez e praticidade.

A iniciativa busca aproximar a gestão pública da comunidade, desmistificando o uso de ferramentas digitais e permitindo que as solicitações municipais sejam solucionadas de forma ágil. Além disso, a prefeitura lembra que os atendimentos permanecem disponíveis nos pontos fixos da cidade:

• Totem da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida: Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, nº 47, Centro.

• Prefeitura Municipal: Avenida Dedo de Deus, nº 1.161, Reta. Serviço: O atendimento volante na Secretaria de Educação até o dia 25 de setembro.

A população deve comparecer ao local para receber orientação especializada na utilização do sistema digital municipal.