Nossa Guapi Volante oferece atendimento presencial em GuapimirimDivulgação
Nossa Guapi Volante oferece atendimento presencial em Guapimirim
Unidade móvel fica na Secretaria de Educação até 25 de setembro para auxiliar população com serviços digitais
Nossa Guapi Volante oferece atendimento presencial em Guapimirim
Unidade móvel fica na Secretaria de Educação até 25 de setembro para auxiliar população com serviços digitais
Vacinação antirrábica para cães e gatos em Drive Thru na Cotia
Ação gratuita acontece neste sábado, das 9h às 16h, promovendo a prevenção e a proteção dos animais de estimação.
Homem é preso por agredir ex-companheira e criança em Guapimirim
Ação conjunta da 67ª DP e da Guarda Municipal capturou o acusado em flagrante após violência doméstica.
Guapimirim é destaque na Casa Firjan com a cerveja Guapi Hop Lager
Apresentação reforçou o sucesso da integração entre gestão pública, design e empresariado na valorização da Serra Verde Imperial.
Guapimirim prorroga inscrições de concurso público para a Educação
Candidatos têm até o dia 20 de setembro para se inscrever; retificação também alterou o cronograma
Guapimirim oferece testes gratuitos de HIV e ISTs na sexta-feira
Atendimento na Praça da Emancipação também prestará orientações sobre PrEP para a população
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